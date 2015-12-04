CNN: "Каліфорнійський стрілець" підтримував зв'язок з підозрюваними у тероризмі

Один з тих, хто влаштував стрілянину в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно, американець пакистанського походження Саїд Фарук підтримував контакт з людьми, яких ФБР підозрює у причетності до міжнародного тероризму, повідомляє Дождь з посиланням на CNN.

За даними джерел видання, Фарук спілкувався телефоном і в соціальних мережах з людьми, які є фігурантами справ про тероризм. Спілкування було нерегулярним: востаннє Фарук зв'язувався з цими людьми кілька місяців тому. Поки що у змісті бесід розбираються слідчі ФБР.

Помічник директора ФБР Девід Боудич уточнив, що нещодавно Фарук їздив в Пакистан. Він був мусульманином, і в 2013 році здійснив хадж до Саудівської Аравії.

Читайте також"Каліфорнійський стрілець" навесні їздив до Саудівської Аравії – колега Фарука

Як повідомляв УНІАН, стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 людей. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.

В ході перестрілки співробітники правоохоронних органів ліквідували двох злочинців. За інформацією Reuters, в ході обшуку в автомобілі були виявлені дві гвинтівки і два пістолети. Також був затриманий третій підозрюваний, його причетність до злочину встановлюється.