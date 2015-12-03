Обама не відкидає, що стрілянина в Каліфорнії могла бути терактом

Про це заявив президент США Барак Обама, передає Reuters.

"Ймовірно, це має відношення до терористів; але не відкидається також і те, що це має відношення до ситуації на робочому місці", - зазначив американський президент.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 осіб. Ще 17 отримали поранення, десять з них перебувають у важкому стані.

У ході перестрілки співробітники правоохоронних органів ліквідували двох злочинців. За інформацією Reuters, в ході обшуку в автомобілі були виявлені дві гвинтівки і два пістолети. Також був затриманий третій підозрюваний, його причетність до злочину встановлюється.