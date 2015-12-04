Росія будує у Сирії нову військову базу - правозахисники

Росія розширює свою присутність в Сирії і облаштовує для своїх військових нову базу.

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Про це повідомляє базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу прав людини, який цитує ВВС.

За даними сирійських правозахисників і військових джерел, Росія вже використовує військовий аеродром для бойових вертольотів у провінції Хомс, а російські фахівці приступили до будівництва нових злітних смуг на аеродромі Шайрат.

Також відзначається, що російські військові вертольоти вже злітають з розташованого неподалік військового аеродрому Т-4, щоб наносити удари по бойовиках екстремістського угруповання "Ісламська держава" в районі Пальміри.

За попередньою інформацією ЗМІ, база почне використовуватися російськими ВПС до кінця грудня.

Нагадаємо, 17 листопада 2015 року в ході відеопрезентації Міноборони РФ було продемонстровану карту, на якій поблизу бази Шайрат відзначені позиції 5-ї гаубичної артилерійської батареї 120-ї гвардійської артилерійської бригади російської армії, розгорнутої в районі з 6 листопада. Також на карті помітно, що рівно з цього ж моменту (14:00, 6 листопада) на аеродромі Шайрат розміщені чотири ударних вертольоти Мі-24 і один транспортний вертоліт Мі-8.

Як відомо, військова операція РФ в Сирії почалася з авіабази Хмеймім у провінції Латакія.