Курди впізнали свої нафтовози на відео Міноборони РФ

Про це заявив глава енергетичного комітету парламенту Курдського автономного району в Іраку Шерко Джавдат, передає ТСН з посиланням на турецьке видання Daily Sabah.

За його словами, з Іракського Курдистану до Туреччини спрямовуються сотні автоцистерн з нафтою і вони не належать бойовикам "ІД".

"Пояснення Росії засновані на невірних джерелах. Ми категорично відкидаємо російські звинувачення", — заявив Шерко Джавдат.

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Як повідомляв УНІАН, Міноборони Росії звинуватило вище керівництво Туреччини і особисто президента Реджепа Тайіпа Ердогана в тому, що вони залучені в незаконний видобуток і перевезення до Туреччини сирійської та іракської нафти.

Міноборони РФ виявило три основних маршруту транспортування нафти з Сирії та Іраку на територію Туреччини, повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудський.

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Зокрема, Міноборони РФ оприлюднило на своїй сторінці в YouTube відеозапис, на якому зафіксовано проходження великовантажного транспорту нібито в районі Іскендерун, зазначає ТСН.

У Генштабі РФ стверджували, що у цьому місці кордон з боку Сирії перебуває під контролем бандформувань терористичної організації "Джебхат ан-Нусра", які вільно пропускають на територію Туреччини автоцистерни і великовантажні фури з нафтою.