Росія використовує конфлікт у Сирії для підготовки своїх сил до справжньої війни - Турчинов

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"На превеликий жаль, спроби загравати з Росією, спроби у чомусь її переконувати, це тільки підіграє ті реваншистські амбіції, які сьогодні притаманні саме керівництву Російської Федерації. Вони відпрацювали тактику ведення війни на суходолі на сході нашої країни, зараз вони відпрацьовують використання і бойове застосування авіації, використання ракет, і зокрема крилатих", - заявив Турчинов.

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При цьому він вважає, що такі відпрацювання, і "пуски ракет не потребують рішення тих задач, які вони поставили собі у Сирії, але вони пускають ракети з повітря, і з кораблів, в тому числі навіть з підводного човна".

Він переконаний, що це робиться, щоб відпрацювати їх застосування, відпрацювати точне потрапляння у ціль. "Тобто, Росія реально готується до війни, і використовує ці локальні конфлікти (у Сирії - УНІАН), саме для того, щоби підготувати свої Збройні сили", - наголосив Турчинов.

У зв'язку з цим він висловлює переконання, що Росія готує свою армію не для миротворчих операцій.

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Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначає, що Україна вивчає застосування Росією бойової авіації в Сирії, щоб бути готовою до захисту держави в повітрі.