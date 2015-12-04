Боротьба з ІДІЛ: Німецькі літаки незабаром прибудуть на авіабазу в Туреччині

Про це заявив у п'ятницю, 4 грудня, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Yahoo! News уточнює, що на базі Інджирлік планується розмістити 550 військовослужбовців бундесверу і шість літаків «Торнадо».

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Крім цього, в зону сирійського конфлікту ФРН відправить літаки-заправники і німецький фрегат, який підтримає дії французького авіаносця «Шарль де Голль». Місце базування не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, парламент Німеччини проголосував за участь бундесверу у військовій операції сил міжнародної коаліції проти екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії.