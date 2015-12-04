Бундестаг схвалив участь Німеччини в операції проти ІД в Сирії

Рішення прийнято 445 голосами депутатів проти 146, передає Бі-бі-сі. Згідно з планом, запропонованим урядом, Німеччина направить для підтримки коаліції військову техніку і 1200 військовослужбовців.

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Зокрема, планується дислокувати в Інджирлику - на авіабазі НАТО в Туреччині - до шести німецьких літаків-розвідників "Торнадо", а також літаки-заправники.

Крім того, Німеччина направить в Середземне море сторожовий корабель на допомогу французькому авіаносцю Шарль де Голль.

Прямої участі солдатів бундесверу в бойових діях не планується.