Прем'єр Туреччини запевнив, що Росії не вдасться поставити його країну на коліна санкціями

З такою заявою він виступив в Азербайджані, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated press.

"Ті, хто думає, що можуть поставити Туреччину на коліна економічними санкціями, помиляються", - сказав він від час свого візиту до дипломатичної академії Баку.

Він також наголосив, що Туреччина не буде просити вибачення за збитий 24 листопада російський бомбардувальник Су-24, оскільки ВПС країни захищали свій кордон.

"Ми не будемо перепрошувати за інцидент, оскільки захищали свій кордон", - ствердив прем'єр і нагадав, що на момент інциденту турецькі пілоти не знали, літак якої країни вони атакують.

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При цьому Давутоглу вчергове заявив, що Туреччина виступає за збереження відкритого діалогу з Росією.

"Між турецьким і російським народами немає ніяких проблем. Ми завжди з особливою увагою ставилися до відносин з Росією. І вважаємо, що зараз нам обов'язково потрібно підтримувати діалог", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Туреччини заявив, що керівництво країни не буде вибачатися перед Росією за збитий військовий літак, але готова до діалогу

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган у свою чергу заявив, що влада не настільки бесчесна, щоб купувати нафту у терористів.