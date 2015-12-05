Туреччина ускладнює прохід через Босфор для кораблів ВМФ РФ - розвідка

Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Владою Туреччини ускладнено прохід кораблями ВМФ РФ протоки Босфор. У зв’язку з цим, на сьогодні існують проблеми з поверненням військовослужбовців ЗС РФ, які беруть участь у бойових діях на території Сирії, до місць постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Туреччина не буде закривати чорноморські протоки Босфор і Дарданелли для проходу російських військових і цивільних кораблів — країна акуратно дотримується Конвенції Монтре 1936 року, яка гарантує вільний прохід через протоки всіх суден.

У свою чергу в Росії повідомили, що кораблі і судна ВМФ РФ не мають жодних проблем із проходженням проток Босфор і Дарданелли, а зустріч з турецьким підводним човном є звичайним явищем в умовах інтенсивного судноплавства у проливний зоні.