В НАТО прокоментували можливість закриття Босфору для російських суден

Таку думку в ході телеконференції 30 листопада висловив постійний представник США при НАТО Дуглас Льют, повідомляє РБК.

Відзначається, що на питання про можливість закриття Босфору і Дарданелл для проходу російських військових кораблів у випадку, якщо Туреччина оголосить себе під загрозою військової небезпеки, Льют сказав, що не бачить для цього жодних підстав.

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"Поки я не бачив ніяких ознак, що Туреччина як-небудь має намір обмежувати судноплавство через протоки. Протягом десятиліть Туреччина дуже серйозно ставилася до своїх міжнародних зобов'язань, зафіксованих у Конвенції Монтре. Я вважаю, що ситуація не зміниться", — сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у кораблів, які йдуть під прапором Росії, почали виникати проблеми з проходженням протоки Босфор, що з'єднує Чорне море з Мармуровим.