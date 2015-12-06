У Лондоні терорист влаштував різанину в метро

У Лондоні чоловік з ножем напав на пасажирів метро, в результаті чого поранення отримали три людини, повідомляє ТСН.uа.

Напад стався увечері 5 грудня.

Аматорські відео, які очевидці події виклали до Мережі, показують велику калюжу крові на підлозі в метро.

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За свідченнями очевидців, чоловік з ножем кричав: "Це вам за Сирію!". Поліцейські у відповідь кричали: "Кидай ножа!", після чого знешкодили терориста електрошокером та заарештували.

Зазначається, що при цьому один з пасажирів йому кричав: "Ти не мусульманин!".

Внаслідок нападу одна особа отримала важкі травми, які не становлять загрози її життю, інші двоє відбулися легкими пораненнями.

Британська поліція розслідує інцидент як терористичний акт.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Великобританія вирішила приєднатися до бомбардувань об'єктів "Ісламської держави" в Сирії, які очолює США; британський парламент схвалив крок прем'єр-міністра Девіда Кемерона після запеклих дебатів.