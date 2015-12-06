Віце-канцлер Німеччини допускає повернення Росії до G8

"Я за припинення льодовикового періоду з Росією", - сказав він в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, передає DW.

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) зазначив, що Росія спершу повинна дотриматися Мінських домовленостей задля розв'язання української кризи.

"Однак у довготривалій перспективі немає сенсу просити Путіна вирішити геополітичні проблеми, як у Сирії, і при цьому виключати його із G8", - сказав він.

Читайте такожПутін про G7: "Це не організація. Це так - клуб за інтересами" Габріель також додав, що участь Путіна в боротьбі з ісламістами в Сирії є "холодним розрахунком" задля недопущення прибуття терористів на Кавказ.

Нагадаємо, Росія минулого року була виключена з G8 через анексію Криму.

Два тижні тому Франк-Вальтер Штайнмайєр, однак, сказав, що може уявити собі повернення Росії в цю організацію у тому випадку, якщо Москва буде брати участь у вирішенні центральних міжнародних конфліктів.