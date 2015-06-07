Саміт "Великої сімки" підтвердить політику санкцій проти Росії - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що саміт «Великої сімки» (G7) підтвердить політику санкцій проти Росії і не запросить її повернутися до формату «Великої вісімки», доки російська влада не припинить агресивну політику.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Туск заявив на прес-конференції перед самітом лідерів країн «Великої сімки», що відкривається сьогодні у замку Елмау у ФРН.

„Ми всі хотіли б бачити Росію на зустрічах «Великої сімки» чи «Великої вісімки», але наша група (країн) - не тільки група політичних та економічних інтересів, але, перш за все, ще спільнота цінностей, і саме тому Росія зараз не з нами сьогодні і не буде запрошена до того часу, доки не припинить поводитись як агресор проти України та інших країн”, - сказав Туск.

Читайте такожПеред самітом "Великої сімки" Обама зустрінеться з Меркель

За словами президента Євроради, учасники саміту сьогодні ввечері обговорюватимуть політику стосовно України та Росії з огляду „нещодавніх боїв та вбивств на сході України і найзухвалішого з лютого факту порушення Мінських домовленостей”.

Туск нагадав, що у березні Європейська Рада ухвалила рішення пов’язати санкції ЄС проти Росії з виконанням нею Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Я маю намір сьогодні підтвердити єдність країн «Великої сімки» у питанні санкцій. Дозвольте мені чітко заявити: якщо хтось захоче розпочати дискусію щодо зміни режиму санкцій, то ця дискусія буде тільки щодо посилення санкцій. ЄС, як і «Велика сімка», продовжує підтримувати українську територіальну цілісність, суверенітет та незалежність”, - наголосив Туск.