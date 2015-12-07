У турецькому порту затримали 4 російських кораблі - ЗМІ

Мова йде про суховантаж "Кристалл", "Нева", "Омский-105" та "Русич", які були затримані для подальшої перевірки, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

Причиною затримання, відповідно до даних співробітників порту, стала відсутність необхідних документів.

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Наразі трьом суднам вже дозволено покинути порт, в той час як одне все ще затримують до "усунення всіх недоліків".

За словами директора порту, Айдина Унала, мова йде про "планові перевірки".

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