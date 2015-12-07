Піку економічних протестів у Росії буде досягнуто навесні 2017 року - російський аналітик

Протести далекобійників показали, що моноліт «путінської влади» почав руйнуватися, піку економічних протестів у Росії буде досягнуто навесні 2017 року.

Таку думку УНІАН висловив російський політичний аналітик Валерій Соловей.

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«Важливо не те, що відбувається зараз, важливо те, до чого це може призвести. Я не знаю, чи будуть масові акції в районі Москви. Це одному Богу відомо, і взагалі масова динаміка непередбачувана. Важливо те, що цей моноліт, який перебував під путінської владою, або те, що представляли як моноліт, почало руйнуватися. Треба усвідомлювати, що процес руйнування незворотній, далі він йтиме тільки швидше», - сказав Соловей.

За словами експерта, ігнорування російськими федеральними телеканалами протестів далекобійників свідчить про серйозність становища. Крім того, цим акціям намагаються перешкодити, далекобійників досить жорстко блокують на дорогах, додав він.

«Після цього, я думаю, ми побачимо інші протести, тому що тут важлива перша ластівка, перший приклад. Далекобійники, можливо, найорганізованіша за російськими мірками і найбезстрашніша група. Ми побачимо інші аналогічні акції. За тими оцінками, які є у російського суспільства запасу терпіння вистачить на рік-півтора. Критичний час почнеться навесні 2017-го. До цього часу терпіння в суспільстві вичерпається, якщо тут не буде економічних змін на краще. Запас міцності закінчиться», - сказав експерт.

Соловей вважає, що сьогодні немає жодних передумов для збільшення цін на нафту і як наслідок - поліпшення економічного становища в Росії.

Крім того, він зазначив, що причини акції далекобійників, звичайно, економічні, але рано чи пізно з'являться політичні вимоги.

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«Вимоги далекобійників досить прості, вони пов'язані не лише з корпоративними інтересами далекобійників, а з загальнонаціональними, оскільки збільшення плати за проїзд федеральними трасами автоматично призведе до зростання вартості всього, що на машинах возиться», - сказав Соловей.

Як відомо, 15 листопада в РФ запустили систему «Платон», що передбачає стягнення 1,53 руб. за 1 км федеральної траси з автомобілів масою понад 12 тонн. Новий податок викликав протест серед далекобійників по всій Росії.