Українцям радять дотримуватися спеціальних рекомендації під час поїздки у Францію

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з продовженням на території Франції терміну дії режиму надзвичайного стану до кінця лютого 2016 року, рекомендує своїм громадянам, які планують здійснити поїздку до цієї країни, дотримуватись певних рекомендацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зокрема, громадяни України повинні мати при собі разом з дійсним паспортом та документом, що дає право в’їзду до цієї країни (віза, посвідка на проживання тощо), підтвердження мети перебування у Франції.

Крім того, громадянам України на території Франції рекомендується виявляти підвищену пильність та обачність під час відвідання місць релігійного культу, відомих історичних пам’яток, місць масового скупчення людей, чітко виконувати всі вказівки і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію слід невідкладно звертатися до Посольства України у Франції (за номером телефону: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua), або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

У відомстві наголосили, що у зв’язку зі скоєнням у листопаді 2015 року терористичних актів у Парижі, на території Франції продовжено термін дії режиму надзвичайного стану до кінця лютого 2016 року. Ним передбачено посилений прикордонний та митний контроль на всіх кордонах Франції, певні обмеження прав і свобод громадян у частині проведення масових зібрань та відвідання окремих місць, а також надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків.

«Водночас, Шенгенське законодавство продовжує діяти без обмежень на території Франції», - зазначається у повідомленні.