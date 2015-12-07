Пентагон підтвердив смерть лідера ІД у Лівії

У США підтвердили смерть одного з лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава", відомого як Абу Набіл.

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Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що терорист був ліквідований внаслідок завданого американським F-15 авіаудару по місту Дерн у Лівії 13 листопада.

За словами спікера Пентагону капітана Джеффа Девіса, також підтверджена смерть лідера афілійованої з Аль-Каїдою угруповання Аль-Шабаб. Він був ліквідований під час авіаудару по Сомалі 2 грудня. У Пентагоні бойовика називали Абдіраман Сандере, також він був відомий під псевдонімом "Укаш". У Міноборони США також заявили, що цей інцидент "став істотним ударом по угрупованню".