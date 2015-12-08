"Ісламська держава" хоче створити дитячі табори для навчання "мистецтву тероризму" - The Guardian

Про це повідомляє британський таблоїд The Guardian з посиланням на 24-сторінковий документ, в якому викладено наміри екстремістів з розвитку самопроголошеного халіфату, пише Лента.ру.

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Зокрема, в тексті йдеться, що терористи мають намір створити окремі табори для діючих угруповань, ветеранів бойових дій і дітей. Неповнолітнє населення з окупованих ісламістами територій планується навчати поводженню зі стрілецькою зброєю з метою їх подальшого перетворення в релігійних фанатиків (їх видання називає «левенята халіфату»).

Крім цього, ІД планує запустити спеціальні програми розвитку охорони здоров'я, освіти, промисловості і пропаганди.

The Guardian відзначає, що екстремістська організація гостро потребує фахівців у галузі бухгалтерського обліку, які необхідні для контролю над основними статтями доходів ІД — виробництвом на нафтових об'єктах і роботами у районах археологічних розкопок.

Перераховані вище заходи, відповідно до витягів з документа ісламістів, націлені на перетворення в ІД «централізований халіфат» з об'єднанням угруповань місцевих і зарубіжних радикально налаштованих бойовиків.