Кількість постраждалих під час вибуху в Москві зросла до п'яти осіб

Кількість постраждалих під час вибуху на автобусній зупинці на вулиці Покровка у центрі Москви зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє Русска служба Би-би-си з посиланням на прес-службу московського департаменту охорони здоров'я, ще один потерпілий звернувся в лікарню не відразу. Наразі його госпіталізовано.

Раніше до лікарні доставили трьох поранених, одного з яких вже відпустили додому. Крім того, ще один постраждалий відмовився від госпіталізації, допомогу йому надали на місці. Таким чином, під час вибуху травми отримали п'ять осіб.

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Раніше повідомлялося лише про трьох постраждалих.

За словами лікарів, всі отримані травми життю не загрожують.

Вибух на автобусній зупинці стався ввечері 7 грудня. За словами поліцейських, вибуховий пристрій потужністю до 50 грамів тротилу було начинено металевими осколками. Справу порушено за статтею про хуліганство.

На записі з камер спостереження видно, як після вибуху від зупинки тікає невідомий чоловік. У правоохоронних органах вважають, що це він кинув у зупинку вибухпакет. Його особистість і мотиви поки не встановлені.