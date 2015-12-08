Мінкульт РФ пригрозив організаторам фестивалю документального кіно наслідками за фільм про генпрокурора Чайку
Російське міністерство культури попередило організаторів міжнародного фестивалю документального кіно «Артдокфест» про відповідальність за показ фільмів без прокатного посвідчення.
Про це повідомив президент «Артдокфесту», режисер Віталій Манський, передає "Новая газета".
За його словами, в день відкриття фестивалю він отримав лист-попередження від міністерства культури, в якому організаторів попереджають про відповідальність.
Режисер також додав, що у програмі фестивалю дійсно є фільми російського виробництва, які не мають прокатного посвідчення, але "воно їм і не потрібне, оскільки права на ці фільми продані латвійській компанії, а отже, за законом вважаються латвійськими".
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Відомо, що організатори фестивалю планували включити в позаконкурсну програму фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) про бізнес синів генерального прокурора Юрія Чайки.
Віталій Манський пояснив таке рішення величезним інтересом суспільства. "І ми не вважаємо, що має право бути осторонь інтересів суспільства", — додав він.
Крім того, режисер пояснив, що фільм ФБК включений в програму "Артдокмережа", до якої входять картини, вже викладені авторами в інтернет. Ці фільми не показуються на самому фестивалі, а тільки викладаються на його сайт і демонструються в мережі.
Сам Манський вважає, що фільм ФБК, швидше за все, стане переможцем, оскільки вже зараз очевидно, що за нього проголосувала більшість. У цьому випадку автори картини будуть нагороджені на фестивалі.
Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.
Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.