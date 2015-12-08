Мінкульт РФ пригрозив організаторам фестивалю документального кіно наслідками за фільм про генпрокурора Чайку

Про це повідомив президент «Артдокфесту», режисер Віталій Манський, передає "Новая газета".

За його словами, в день відкриття фестивалю він отримав лист-попередження від міністерства культури, в якому організаторів попереджають про відповідальність.

Режисер також додав, що у програмі фестивалю дійсно є фільми російського виробництва, які не мають прокатного посвідчення, але "воно їм і не потрібне, оскільки права на ці фільми продані латвійській компанії, а отже, за законом вважаються латвійськими".

Читайте такожФонд Навального подав позов до генпрокурора Чайки, який назвав антикорупційне розслідування "заказухою"

Відомо, що організатори фестивалю планували включити в позаконкурсну програму фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) про бізнес синів генерального прокурора Юрія Чайки.

Віталій Манський пояснив таке рішення величезним інтересом суспільства. "І ми не вважаємо, що має право бути осторонь інтересів суспільства", — додав він.

Крім того, режисер пояснив, що фільм ФБК включений в програму "Артдокмережа", до якої входять картини, вже викладені авторами в інтернет. Ці фільми не показуються на самому фестивалі, а тільки викладаються на його сайт і демонструються в мережі.

Сам Манський вважає, що фільм ФБК, швидше за все, стане переможцем, оскільки вже зараз очевидно, що за нього проголосувала більшість. У цьому випадку автори картини будуть нагороджені на фестивалі.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.