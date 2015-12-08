У США випробовують найбільший в історії американських ВМС есмінець (відео)



Ескадрений міноносець типу USS Zumwalt, найбільший в історії ВМС США, вийшов у море на перші випробування.

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Про це повідомляє NBC News.

Судно завдовжки 183 м і водотоннажністю у майже 15 тис. т було побудовано на верфі Bath Iron Works в штаті Мен. У супроводі буксирів надсучасний есмінець пройшов по річці Кеннебек і вийшов на ходові випробування в Атлантичний океан. Раніше повідомлялося, що ВМС США отримають ще одне десантне судно проекту "Сан-Антоніо".

Довідка. Есмінці класу Zumwalt — інноваційні багатоцільові кораблі ВМФ США із Stealth-технологіями та можливістю боротися з ворожою авіацією, підтримувати з моря війська, завдаючи удари по берегових та наземних цілях. Перший есмінець серії Zumwalt спустили на воду 29 жовтня 2013.

Есмінці цього класу найбільші, що були збудовані для ВМФ США. Значна частина корпусу збудована з композитних матеріалів з покриттям за технологією "невидимості" Stealth із мінімальним випромінюванням. Це ускладнює їхнє виявлення і враженням сучасними засобами.

Основою озброєння есмінців класу Zumwalt є система вертикального запуску з 20 модулів MK 57 VLS (80 комірок). У них передбачається використання ракети типу BGM-109 Tomahawk для враження наземних цілей, зенітні ракети RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), дві 155-мм корабельні гармати Advanced Gun System. Два 57-мм зенітно-артилерійські комплекси Mk 110 Mod 0 Naval Gun System, призначені для знищення малих об'єктів на воді та протикорабельних ракет. Також в ангарі розміщено гелікоптер і три дрони Northrop Grumman MQ-8 або два UH-60 Black Hawk. На кормі встановлено два човни для командос.

Екіпаж судна складає усього 158 осіб.