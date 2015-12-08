Керрі заявив про новий раунд переговорів щодо Сирії

Про це сказав держсекретар США Джон Керрі у вівторок після бесіди з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, передає Reuters.

Попередні зустрічі відбулися у Відні.

"Ми говорили про Сирію і необхідність того, щоб переговори ООН могли початися і, сподіваюся, щоб набуло чинності припинення вогню - коли і якщо ми цього досягнемо", - сказав Керрі журналістам під час кліматичного саміту в Парижі.

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"Наш план - спробувати...провести зустріч у Нью-Йорку 18 грудня", - сказав він, додавши, що це частково залежить від результатів конференції за участю представників сирійської опозиції в столиці Саудівської Аравії найближчими днями.

Раніше учасники міжнародних переговорів щодо Сирії, які відбулися 14 листопада у Відні, домовилися провести вибори в Сирії за півтора року. Згідно з повідомленням, при цьому перехідний уряд має бути сформований протягом півроку, а в цей час буде готуватися нова конституція країни.