50 чоловік загинуло при відбитті атаки талібів на аеропорт Кандагара

Як повідомляє Reuters, останні 11 бойовиків, які проникли на територію аеропорту були вбиті ввечері в середу, через добу після нападу.

За даними Міністерства оборони Афганістану, кількість загиблих серед цивільних осіб і сил безпеки становить 50 осіб.

Зокрема, в ході бою загинули 10 солдатів, 2 поліцейських і 38 мирних жителів. 37 силовиків і цивільних осіб були поранені.

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Відомство заявило, що дії проти нападників, які зайняли позиції на частині території аеропорту, здійснювались повільно, щоб обмежити число жертв серед цивільного населення.

Про жертви серед іноземних військових, розміщених на авіабазі, не повідомляється.

Напад на одну з найбільших в Афганістані авіабаз співпав з регіональною мирною конференції в Пакистані, де президент Афганістану Ашраф Гані попросив Пакистан сприяти відновленню мирних переговорів з талібами, які були перервані на початку цього року.