Терористи ІДІЛ захопили близько 70% території Сирії - Міноборони РФ
14:50, 11 грудня 2015Світ
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Чисельність терористів у Сирії та Іраку складає близько 60 тис. людей, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
REUTERS
Про це він повідомив на підсумковій колегії Міноборони Росії, повідомляє «Газета.Ru».
«Розширюється зона впливу «Ісламської держави». Захоплене бойовиками близько 70% території Сирії і більшість районів Іраку», - сказав він.
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За його словами, чисельність терористів становить понад 60 тис. людей.
Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ і керівники сирійської опозиції створили координаційні групи для спільної співпраці проти терористів "Ісламської держави" в Сирії.
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