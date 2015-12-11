Терористи ІДІЛ захопили близько 70% території Сирії - Міноборони РФ

Про це він повідомив на підсумковій колегії Міноборони Росії, повідомляє «Газета.Ru».

«Розширюється зона впливу «Ісламської держави». Захоплене бойовиками близько 70% території Сирії і більшість районів Іраку», - сказав він.

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За його словами, чисельність терористів становить понад 60 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ і керівники сирійської опозиції створили координаційні групи для спільної співпраці проти терористів "Ісламської держави" в Сирії.