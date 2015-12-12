Вперше в історії Саудівської Аравії у виборах беруть участь жінки

Про це повідомила на своєму сайті щоденна газета Arab News, передає Deutsche Welle. Усього зареєстровано 6 тисяч 917 кандидатів, 979 з яких - жінки. Вони зможуть поборотися за більш ніж 3 тисячі місць у 284 муніципальних радах. Крім того, з 1,48 мільйона осіб, які подали заявки і готові прийти у суботу на виборчі дільниці, більш як 130 тисяч - жінки.

Читайте такожУ Саудівській Аравії жінки зможуть голосувати і брати участь у виборахСпеціальної квоти для жінок на муніципальних виборах немає. Між тим до складу Консультативної ради - законодавчого органу при королі Сальмані бен Абдель Азіз Аль Сауді - жінки вперше увійшли в 2013 році. Причому владою тоді була передбачена квота в 20%. За законом Саудівської Аравії, де офіційною релігією є іслам суннітського толку, жінкам слід голосувати окремо від чоловіків. Для цих цілей у країні діють спеціальні дільниці.