У Малайзії заарештували 130 осіб, причетних до ІД

"Ми заарештували 130 осіб, які повернулися з Сирії. Серед них є фахівці з виготовлення бомб. Я звернувся до Верховного судді з проханням створити спеціальний суд, який може працювати навіть вночі, щоб розглядати справи", — заявив міністр на з'їзді правлячої партії країни "Об'єднана малайська національна організація" (ОМНО), передає РИА Новости.

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ІД, яка є на сьогоднішній день однією з головних загроз світовій безпеці, за три роки захопила значні території Іраку і Сирії. Крім того, угрупування намагається поширити свій вплив в країнах Північної Африки.