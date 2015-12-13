У Малайзії заарештували 130 осіб, причетних до ІД
03:25, 13 грудня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Малайзії заявив, що в країні було заарештовано 130 осіб, які повернулися з Сирії та причетних до діяльності терористичної угруповання "Ісламська держава", повідомляє газета New Straits Times.
REUTERS
"Ми заарештували 130 осіб, які повернулися з Сирії. Серед них є фахівці з виготовлення бомб. Я звернувся до Верховного судді з проханням створити спеціальний суд, який може працювати навіть вночі, щоб розглядати справи", — заявив міністр на з'їзді правлячої партії країни "Об'єднана малайська національна організація" (ОМНО), передає РИА Новости.
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ІД, яка є на сьогоднішній день однією з головних загроз світовій безпеці, за три роки захопила значні території Іраку і Сирії. Крім того, угрупування намагається поширити свій вплив в країнах Північної Африки.
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