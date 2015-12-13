Число жертв пожежі в інтернаті під Воронежем зросло до 22
08:31, 13 грудня 2015Світ
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Число загиблих при пожежі в психоневрологічному інтернаті в Новохоперському районі Воронезької області сягло 22 осіб.
Ведуться пошуки однієї особи / sibdepo.ru
"Число загиблих досягло 22 осіб, ведуться пошуки ще одного", — сказав РИА Новости представник центрального регіонального центру МНС РФ.
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Як повідомляв УНІАН, велика пожежа сталася в ніч на неділю в Воронезькому психоневрологічному інтернаті. Раніше було відомо про 7 загиблих.
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