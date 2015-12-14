Росія проінспектує небо над Туреччиною

Про це повідомив начальник національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає РІА Новости.

"Спостережний політ виконуватиметься у період з 14 по 18 грудня з аеродрому Ерзурум з максимальною дальністю до 1,5 тисячі кілометрів", - сказав Рижков.

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За його словами, російський літак спостереження буде виконувати політ за узгодженим зі спостережуваною стороною маршрутом, а турецькі фахівці на його борту будуть контролювати порядок застосування апаратури спостереження та дотримання положень, передбачених договором.

"Спостережний політ виконується з метою сприяння більшій відкритості та транспарентності військової діяльності держав-учасників договору, а також зміцнення безпеки через зміцнення заходів довіри", - додав Рижков.