Росія проінспектує небо над Туреччиною
Російські інспектори проведуть з 14 по 18 грудня спостережний політ над Туреччиною на російському літаку Ан-30Б в рамках договору з відкритого неба.
Про це повідомив начальник національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає РІА Новости.
"Спостережний політ виконуватиметься у період з 14 по 18 грудня з аеродрому Ерзурум з максимальною дальністю до 1,5 тисячі кілометрів", - сказав Рижков.
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За його словами, російський літак спостереження буде виконувати політ за узгодженим зі спостережуваною стороною маршрутом, а турецькі фахівці на його борту будуть контролювати порядок застосування апаратури спостереження та дотримання положень, передбачених договором.
"Спостережний політ виконується з метою сприяння більшій відкритості та транспарентності військової діяльності держав-учасників договору, а також зміцнення безпеки через зміцнення заходів довіри", - додав Рижков.