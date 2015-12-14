Турецькі війська залишили табір в Іраку - Reuters

Це пересування військ стало наслідком переговорів Анкари з Багдадом, передає РБК з посиланням на Reuters.

Зазначається, що про це повідомило турецьке військове джерело. Воно наголосило, що війська Туреччини почали рух на північ.

За словами джерела, відхід турецьких військ з табору на півночі Іраку пов'язаний з домовленостями Анкари і Багдада.

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Нагадаємо, 12 грудня іракська влада звернулася зі скаргою до Ради Безпеки ООН у зв'язку з присутністю турецьких військ на півночі країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців у північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.