Турецькі війська залишили табір в Іраку - Reuters
Турецькі війська залишили табір в околицях міста Башика на півночі Іраку.
Це пересування військ стало наслідком переговорів Анкари з Багдадом, передає РБК з посиланням на Reuters.
Зазначається, що про це повідомило турецьке військове джерело. Воно наголосило, що війська Туреччини почали рух на північ.
За словами джерела, відхід турецьких військ з табору на півночі Іраку пов'язаний з домовленостями Анкари і Багдада.
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Нагадаємо, 12 грудня іракська влада звернулася зі скаргою до Ради Безпеки ООН у зв'язку з присутністю турецьких військ на півночі країни.
Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.
У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців у північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.