Мільйони філіппінців залишилися без електрики через тайфун "Мелор"

В даний час, за даними філіппінського метеобюро, він знаходиться на острові Ромбло. Швидкість вітру складає 140 км/год, а окремі пориви досягають 170 км/год, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожНа Філіппіни налетів тайфун з 4-метровими хвилями, евакуйовані сотні тисяч жителів

Вночі тайфун обрушився на півострів Биколь, де живуть 5,4 млн осіб. В регіоні було евакуйовано 720 тис. осіб. Влада півострова повідомили, що в цьому регіоні жертв немає.

Сьогодні увечері тайфун повинен обрушитися на острів Міндоро і піти далі в Південно-Китайське море. До середи тайфун ослабне до тропічного шторму.

Внаслідок стихії залишилися без електроенергії декілька мільйонів осіб як мінімум у семи провінціях Філіппін. Через тайфун були повалені дерева і розірвані лінії електропередачі.

Оцінки кількості загиблих різняться. Деякі ЗМІ повідомляють про одну жертву тайфуну, а деякі - про трьох. Один з них помер від переохолодження, а двоє інших втопилися.

Деякі міста, наприклад, Легаспі - опинилися похованими під завалами сміття.

Сотні тисяч людей були евакуйовані через загрозу повеней і зсувів. Вони знаходяться в центрах для евакуації. В зонах, які постраждали від тайфуну, скасовані заняття в школах, авіапольоти, а також рух поромів.

В середньому на Філіппіни в рік обрушується приблизно 20 тайфунів. Найбільша активність спостерігається в кінці року. В листопаді 2013 року на Філіппіни обрушився тайфун "Хайян", його жертвами стали понад 7 тис. осіб.