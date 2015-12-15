Прем'єр Туреччини висловився на адресу РФ про важливість дружніх відносин між країнами

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, який перебуває з візитом у Болгарії, повідомляє ТАСС.

"Криза у відносинах Туреччини і Росії виникла внаслідок того, що Туреччина діяла згідно з принципами захисту своїх кордонів на сирійському кордоні. Ми не хочемо ніякої напруженості у відносинах з Росією. Наші відносини важливі для чорноморського регіону, інших регіонів і для всього світу", - сказав він.

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"На жаль, заяви Росії, зроблені після цього, не узгоджувалися з добрими намірами Туреччини. Ми заявляли, що готові обговорювати всі питання, нагадуючи про наявність наших спільних інтересів у регіоні", - сказав він.

Давутоглу вказав на важливість продовження взаємодії з Росією "з точки зору спільних механізмів співпраці між чорноморськими державами з метою зміцнення миру і стабільності в цьому регіоні". "Сподіваюся, що дружні і сусідські відносини з Росією, які останнім часом стали ще міцнішими, знову відновляться, і ми обговоримо всі теми, не роблячи винятків, лицем до лиця", - сказав турецький прем'єр.