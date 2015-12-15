Порошенко заявив про перезапуск Консультативного комітету президентів України і Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції в Києві.

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«Надзвичайно важлива наша домовленість про перезапуск Консультативного комітету президентів України і Польщі - спільного дорадчого органу. Ми намітили перший порядок денний цього комітету і визначили пріоритети в галузі економіки, культурної співпраці, розбудови довіри між нашими народами», - зазначив він.

Петро Порошенко додав, що під час зустрічі сторони дійшли згоди про необхідність наповнення стратегічного партнерства новими проектами та ініціативами.

«Йдеться не лише про двостороннє співробітництво, а й про питання регіональної безпеки та оборони», - зауважив президент.