Генсекретар Ради Європи відреагував на рішення Росії ігнорувати вердикти ЄСПЛ

Про це заявив в коментарі до нового російського закону, який дозволяє Конституційному суду ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, передає Бі-бі-сі.

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Генсекретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Конституційний суд Росії повинен приймати рішення керуючись Європейською конвенцією з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким Конституційний суд може ухвалити рішення про те, виконувати чи ні постанови міжнародних судових інстанцій. Раніше у суді пояснили, що рішення може не виконуватися в тому випадку, якщо воно суперечить положенням конституції Росії.