США вивели 12 своїх винищувачів F-15 із Туреччини - Пентагон
Міністерство оборони США вирішило відвести з турецької авіабази Інжірлік 12 винищувачів F-15 після відправки їх туди минулого місяця для того, щоб підтримати боротьбу проти "Ісламської держави" і допомогти заспокоїти Туреччину після російських вторгнень у свій повітряний простір.
Про це повідомляє Reuters.
У Пентагоні зазначили, що літаки завершили виконання покладеного тимчасового завдання. При цьому там відзначили нові зобов'язання союзників - Франції, Британії та Німеччини щодо розгортання своїх сил.
Читайте такожВ інциденті у турецькому повітряному просторі брали участь два російських Су-24 - Пентагон
Представник Пентагону Джеф Девіс зазначив, що виведення літаків не означатиме зменшення боєздатності та можливостей міжнародної коаліції завдавати ударів у Сирії.
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада перші шість з 12 винищувачів F-15С Eagle прибули на авіабазу Інжірлік в Туреччині для захисту турецького повітряного простору. З проханням до США про їх розміщення звернувся турецький уряд після вторгнень у повітряний простір з боку росіян.