США вивели 12 своїх винищувачів F-15 із Туреччини - Пентагон

Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні зазначили, що літаки завершили виконання покладеного тимчасового завдання. При цьому там відзначили нові зобов'язання союзників - Франції, Британії та Німеччини щодо розгортання своїх сил.

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Представник Пентагону Джеф Девіс зазначив, що виведення літаків не означатиме зменшення боєздатності та можливостей міжнародної коаліції завдавати ударів у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада перші шість з 12 винищувачів F-15С Eagle прибули на авіабазу Інжірлік в Туреччині для захисту турецького повітряного простору. З проханням до США про їх розміщення звернувся турецький уряд після вторгнень у повітряний простір з боку росіян.