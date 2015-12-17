Глава Пентагону Картер використовував особисту пошту у службових цілях - ЗМІ

Про це заявили джерела в Білому домі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на газету The New York.

За даними видання, Картер користувався особистою поштою для роботи в перші місяці перебування на посаді глави Пентагону, але не відомо, як довго. Газета пише, що в адміністрації США дізналися про це в травні.

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За словами офіційного представника міністра оборони Пітера Кука, Картер визнав, що не мав рації, використовуючи для роботи особисту пошту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Держдепартамент США опублікував понад п'ять тисяч сторінок електронного листування кандидата в президенти країни від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Коли Клінтон займала посаду державного секретаря, використовувала приватний сервер для службового листування, за що була розкритикована.