Пєсков озвучив ключові теми промови Путіна на великій прес-конференції

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що акредитовано 1392 людини, передає ТСН з посиланням на один із російських телеканалів.

"Я вважаю, що, безумовно, вона (міжнародна тематика) буде широко представлена тема міжнародних справ — це і Сирія, це і Україна, і в цілому світові справи. Тому що рік цей досить безпрецедентний з точки зору міжнародної активності. Рік цей безпрецедентний з точки зору залучення в міжнародні справи, залученості нашого президента в глобальні процеси. Але, звичайно, ми не повинні забувати і про нашу країну, про нашу географію", - сказав Пєсков.

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"Міжнародні справи — це зараз пріоритетна тема. І я думаю, що ми на прес-конференції почуємо багато досить серйозних питань щодо цього", - додав він.

Нагадаємо, Путін дає велику прес-конференцію 17 грудня. Окупаційна влада Криму організовує колективний перегляд прес-конференції президента РФ Володимира Путіна у всіх регіонах півострова.