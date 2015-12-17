Давутоглу пояснив необхідність присутності турецьких військових в Іраку

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу перед вильотом до Брюсселя, передає Lenta.ru з посиланням на агентство "Анадолу".

"Наша присутність у Башика (тренувальна база - Ред.) має характер боротьби з терористичними загрозами. Вона необхідна, поки законний іракський уряд не створив законні органи управління. Звідси виходить загроза Туреччини, ми запобігаємо можливим ризикам", - пояснив прем'єр.

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Давутоглу також зазначив, що збройні сили Туреччини "мають повне право на дії, що відповідають реальній ситуації".

Нагадаємо, 12 грудня іракська влада звернулася зі скаргою до Ради Безпеки ООН у зв'язку з присутністю турецьких військ на півночі країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військ у північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.