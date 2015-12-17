Суд Парижа відмовився зняти арешт з російської держвласності у справі ЮКОСа

Апеляційний суд Парижа сьогодні відхилив клопотання Російської Федерації про припинення примусового виконання на території Франції минулорічного рішення гаазького міжнародного арбітражу на $50 млрд.

Гібралтарська GML (представляє колишніх мажоритарних акціонерів ЮКОСа) назвала рішення апеляційного суду своєю «перемогою», яка дозволить їм продовжувати звертати стягнення на суверенні активи Росії, передає РБК.

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З початку червня 2015 року колишні акціонери ЮКОСа, які виграли рекордну $50-мільярдну компенсацію в Гаазі, заарештували різні активи РФ у Франції, включаючи банківські рахунки, платежі неназваних французьких компаній в адресу Росії і російську нерухомість у Парижі та інших частинах країни.

Слідом за рішенням паризького апеляційного суду колишні акціонери «продовжать звертати стягнення на майно, що належить Російській Федерації», йдеться в повідомленні GML.