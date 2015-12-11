Слідчий комітет РФ звинуватив Ходорковського в організації вбивства мера Нефтеюганська

Як йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті російського відомства, «за підсумками виконаної слідством та оперативними службами роботи достовірно встановлено причетність до цих вбивств і замахів на вбивство Михайла Ходорковського, який зіграв у цьому особливо активну роль. Адже жодне важливе рішення у «Юкосі» не приймалося без команди Ходорковського».

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За даними слідства, саме Ходорковський, будучи акціонером і головою правління нафтової компанії «Юкос», доручив підлеглим... вбивство Пєтухова і Рибина, чия службова діяльність суперечила інтересам «Юкоса».

«Для слідства абсолютно очевидно, що ці злочини скоювалися з корисливими мотивами...11 грудня 2015 року винесено постанову про притягнення Михайла Ходорковського в якості обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж» і «з» ч. 2 ст. 105 і ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж» і «з» ч. 2 ст. 105 ч. 2 ст. 105 КК РФ (організація вбивства і замаху на вбивство двох і більше осіб). У зв'язку з тим, що Ходорковський не з'явився до Слідчого комітету РФ, найближчим часом він буде оголошений у розшук», - резюмували в СК РФ.