Бразильська армія вперше поверне пінгвінів до Антарктиди

Військово-повітряні сили і флот Бразилії у вересні будуть задіяні в операції з транспортування до Антарктиди більше сотні пінгвінів, повідомляє сайт bbc.co.uk.

Пінгвінів щозими виносить до пляжів Ріо-де-Жанейро на плавучих крижинах, що тануть потім в теплих водах біля бразильського узбережжя. Раніше птахів відправляли до місцевих зоопарків, проте цього року їм пощастило - вони повернуться додому.

Операція відбудеться в два етапи. Спочатку літак, що доставляє устаткування на бразильську військово-морську базу в Антарктиці, переправить пінгвінів у найпівденнішу точку Бразилії, а потім вони продовжать шлях військовим кораблем, який відвезе птахів до берегів Антарктиди.

Лента.ру