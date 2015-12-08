Армія Іраку вибила "Ісламську державу" з більшої частини стратегічного міста Рамаді

Наразі урядові військові контролюють південно-західну частину міста, повідомляє ТСН з посиланням на агентство Middle East Eye.

Бої йдуть надважкі - силам безпеки доводиться вибивати бойовиків буквально з кожного будинку. Слід зазначити, що наступ на Ер-Рамаді є одним з найбільших успіхів армії за кілька років, протягом яких були поразки від ісламістів.

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"Ісламська держава" захопила місто в травні цього року. Ер-Рамаді і столицю Багдад розділяє 110 км, тому контроль над населеним пунктом, в якому проживали майже півмільйона людей, є найважливішим.

У кінці листопада УНІАН повідомляв, що іракська армія готується до швидкого штурму на місто Рамаді і вже розповсюдила листівки із закликом до жителів залишити його організованим військовослужбовцями коридором на півдні населеного пункту.