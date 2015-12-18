У МЗС РФ прокоментували висилку польського журналіста: виключно на основі взаємності

У МЗС РФ визнали, що видворення польського журналіста - помста за позбавлення акредитації кореспондента "Росии сегодня". Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала в Фейсбук.

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За її словами, позбавлення кореспондента польського видання Gazeta Wyborcza Вацлава Радзівіновича акредитації в Росії стало симетричною відповіддю на висилку російського журналіста МІА "Россия сегодня" Леоніда Свиридова з Варшави.

"У зв'язку з цим російська сторона у відповідності з законодавством здійснила симетричні заходи і на основі принципу взаємності позбавила акредитації МЗС журналіста Gazeta Wyborcza Вацлава Радзівіновича, який працював у Росії. Причина проста — це зроблено виключно на основі принципу взаємності. З сьогоднішнього дня польський кореспондент не має права працювати в якості журналіста на території Російської Федерації", — написала Захарова.

Вона також стверджує, що це "ця вимушена міра — не наш вибір".

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Радзівіновича викликали в МЗС РФ, де позбавили акредитації і наказали протягом місяця покинути країну. Він має намір опротестувати це рішення в суді.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року польська адміністрація у справах іноземців після близько 6-місячного розслідування справи анулювала дозвіл на постійне місце проживання журналісту "Росії сьогодні" Свиридову, який жив у Польщі понад 10 років.

Польська влада офіційно не повідомляє деталі справи, але, за неофіційними даними, російського журналіста звинувачують у шпигунстві.

Свиридов також став першим закордонним журналістом, якого МЗС Польщі позбавило акредитації. Це відбулося також за заявкою ABW.

Раніше польські медіа повідомляли, що Свиридову за нібито шпигунство відмовили в продовженні акредитації в Чехії.