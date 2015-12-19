Путін про санкції: Росія не збирається "надувати губи"

"У відносинах між державами мають місце інтереси. Інтереси європейських країн в тому, щоб об'єднувати зусилля і в економіці, і в політиці, і в боротьбі з терором. Об'єднувати зусилля з Росією. Ми до цієї роботи готові, ми відкриті", — сказав Путін у документальному фільмі Володимира Соловйова "Світобудова", уривок якого транслювався в суботу на телеканалі "Росія 24", пише РИА Новости.

"Ми не збираємося надувати губи через ці санкції. Ми чекаємо, ми чекаємо всіх", — підкреслив президент.

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Відносини Росії і Заходу погіршилися у зв'язку з військовим конфліктом на сході Україні.

ЄС і США ввели точкові санкції проти окремих осіб і компаній, а потім перейшли до заходів проти цілих секторів російської економіки.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Європейський Союз вирішив продовжити санкції проти Росії.