Судно зі 118 пасажирами тоне біля берегів Індонезії

За даними влади острова Сулавесі, судно постраждало від високих хвиль, його двигун зламався. Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що судно затонуло, але пізніше ці повідомлення не підтвердились, передає Бі-бі-сі.

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Повідомляється, що під час останнього контакту капітан судна, що тоне, говорив, що всередину судна починає потрапляти вода.

Судно зі 118 пасажирами на борту покинуло місто Колака на південному сході провінції Сулавесі вранці в суботу за місцевим часом. Воно прямувало в порт Сива на іншому березі затоки Боне.