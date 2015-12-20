Унаслідок авіаудару в Сирії ліквідовано командувача "Хезболли" - Reuters

Державні ЗМІ звинуватили в атаці терористичні групи, однак урядові збройні сили у Facebook пишуть, що удару завдали ВПС Ізраїлю, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Крім того, військові оплакували Кунтара і повідомляли, що його тіло відправили в лікарню.

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У Сирійській обсерваторії з прав людини зазначили, що безпілотник, який, ймовірно, належить Ізраїлю, завдав удару по автомобілю поблизу Голанських висот, повідомляє Jerusalem Post. Зазначається, що жертвами авіаудару стали два члена "Хезболли" і троє сирійських військових.

Незабаром "Хезболла" визнала, що унаслідок ракетного обстрілу району Джарамана в Дамаску убитий громадянин Лівану Самір Кантар.

Нагадаємо, раніше лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що світу загрожує безпрецедентна в історії небезпека від джихадистів "Ісламської держави" і пов'язаних з "Аль-Каїдою" бойовиків, що воюють у Сирії.