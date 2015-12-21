У Брюсселі затримано підозрюваного у справі про теракти в Парижі - ЗМІ

Про це повідомила місцева телерадіокомпанія RTBF, передає РБК-Україна.

Зазначається, що співробітники спеціальних підрозділів федеральної поліції провели огляд будівлі в центрі бельгійської столиці. У зв'язку з цим були тимчасово евакуйовані мешканці сусідніх будинків.

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Зазначаэться, що після серії терактів в Парижі 13 листопада, в результаті яких загинули 130 осіб, бельгійські власті ввели підвищені заходи безпеки по всій країні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Федеральний уряд Бельгії в цілях посилення заходів боротьби з тероризмом схвалив внесення в конституцію країни поправки про продовження з нинішніх 24 годин до 72 годин тимчасового утримання під вартою осіб, підозрюваних в скоєнні злочинів.