Газпром замахнувся на світове лідерство
L`appetit vient en mangeant
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|Олексій Міллер
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Довіллі голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.
За його словами, через 7-10 років капіталізація компанії має досягти 1 трильйона доларів.
"Газпром" стане найбільшою щодо капіталізації компанією в світі", - сказав голова правління «Газпрому».
О.МІЛЛЕР зазначив, що останні три роки компанії вдається нарощувати запаси газу на рівні більшому, ніж середньорічний вмдобуток.
Крім того, в планах компанії – розвиток родовищ у Східному Сибіру, на Далекому Сході, Ямальському півострові і шельфі арктичних морів.
На сьогодні капіталізація «Газпрому» становить 360 млрд. дол., запаси вуглеводнів оцінюються в 30 трильйонів кубометрів газу.