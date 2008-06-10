Газпром замахнувся на світове лідерство

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а 7-10 років ВАТ «Газпром» планує збільшити капіталізацію втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Довіллі голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

За його словами, через 7-10 років капіталізація компанії має досягти 1 трильйона доларів.

"Газпром" стане найбільшою щодо капіталізації компанією в світі", - сказав голова правління «Газпрому».

О.МІЛЛЕР зазначив, що останні три роки компанії вдається нарощувати запаси газу на рівні більшому, ніж середньорічний вмдобуток.

Крім того, в планах компанії – розвиток родовищ у Східному Сибіру, на Далекому Сході, Ямальському півострові і шельфі арктичних морів.

На сьогодні капіталізація «Газпрому» становить 360 млрд. дол., запаси вуглеводнів оцінюються в 30 трильйонів кубометрів газу.