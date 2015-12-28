Поліція Німеччини перед Новим роком посилює заходи безпеки

"Служби безпеки сприйняли цю інформацію серйозно. Рівень загрози цілодобово аналізується в Єдиному антитерористичному центрі (GTAZ) в Берліні", - сказав голова профспілки німецьких поліцейських Райнер Вендт, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Крім цього, з часу паризьких терактів у Берліні введено низку додаткових видимих і невидимих заходів захисту від тероризму. "Це стосується і масових заходів на Новий рік. Поліція робить все, щоб не допустити нічого схожого на теракти в Парижі", - сказав Райнер Вендт.

Чисельність поліцейських патрулів і співробітників в штатському в громадських місцях зросла, як і кількість мобільних камер спостереження.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня поліція Австрії попередила європейські столиці про можливі випадки стрілянини або вибухів у період новорічних свят. Крім цього австрійські поліцейські поінформували громадськість і про те, що в їх розпорядження потрапив список можливих терористів.