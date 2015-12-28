Франція оприлюднила архіви режиму Віші 1940-1944 років

Сьогодні прилюднені понад 200 тис. документів, що відносяться до періоду з 1940 по 1944 рік, коли пронацистский режим на півдні Франції очолював маршал Філіп Петен, передає Бі-бі-сі.

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Колабораціоністи з Віші сприяли нацистській Німеччині у депортації в табори смерті 76 тис. євреїв.

Матеріали, що набули розголосу належать міністерствам внутрішніх і закордонних справ, міністерству юстиції, а також поліції.

Належать публікація також матеріали тимчасових урядів, що змінювали один одного після звільнення Франції військами союзників у 1944 році.

Деякі документи проливають світло на хід розслідування справ про військові злочини, які французька влада завели після поразки нацистської Німеччини в 1945 році.

Мер Віші Клод Малюре вважає, що темна тінь минулого занадто довго лежить на місті, яке маршал Петен, герой Першої світової війни, обрав столицею маріонеткової держави. Часи були складні, сказав мер в інтерв'ю New York Times.

Колишній боєць французького Опору 91-річний Люсьєн Гуйо сказав NYT, що уряд Петена навіть перевершив очікування німців, зокрема, в тому, що стосується депортації євреїв в концентраційні табори.

Колишній президент Франції Жак Шираку 1995 році офіційно визнав відповідальність французької держави за депортацію євреїв.