Сирійська опозиція за підтримки авіації РФ почала наступ на "столицю" ІДІЛ - ЗМІ
17:13, 28 грудня 2015Світ
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Російська авіація підтримує наступ сирійських опозиційних сил на Ракку, яка вважається столицею "Ісламської держави".
REUTERS
Про це заявив журналістам начальник головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудськой, повідомляє ТАСС.
"Розпочато наступ і на інших напрямках. При підтримці російської авіації загони сирійської демократичної армії під командуванням Аймана Флят Аль-Ганима ведуть наступ на столицю ІДІЛ - місто Ракку", - сказав Рудськой.
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Крім того, зазначив він, сирійські урядові сили продовжують активні дії в районі Східна Гута.
Нагадаємо, раніше підтримуваний США альянс сирійських курдів і арабів відбив у бойовиків "Ісламського держави" дамбу на Євфраті.
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