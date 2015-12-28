Сирійська опозиція за підтримки авіації РФ почала наступ на "столицю" ІДІЛ - ЗМІ

Про це заявив журналістам начальник головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудськой, повідомляє ТАСС.

"Розпочато наступ і на інших напрямках. При підтримці російської авіації загони сирійської демократичної армії під командуванням Аймана Флят Аль-Ганима ведуть наступ на столицю ІДІЛ - місто Ракку", - сказав Рудськой.

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Крім того, зазначив він, сирійські урядові сили продовжують активні дії в районі Східна Гута.

Нагадаємо, раніше підтримуваний США альянс сирійських курдів і арабів відбив у бойовиків "Ісламського держави" дамбу на Євфраті.